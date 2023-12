Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt genommen

Ein Leichtverletzter und rund 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Ehingen.

Um 17.15 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Audi auf der Bundesstraße 465 von Biberach in Richtung Ehingen unterwegs. Er bog an der Einmündung nach links in Richtung Ehingen-Dettingen ab. In der Rottenacker Straße fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Mercedes. Der bog an der Einmündung nach links in Richtung Ehingen ab. Wie die Polizei berichtet, war die Ampel eingeschaltet, zeigte aber gelbes Blinklicht. Deshalb regeln die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte der Senior nicht beachtet und stieß mit dem von rechts kommenden und abbiegenden Audi zusammen. Durch den heftigen seitlichen Aufprall wurden im Audi die Airbags ausgelöst. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begab sich der 26-Jährige in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte der er wieder nach Hause. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B465.

