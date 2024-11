Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Crash Kurs sensibilisiert Berufsschüler für Verkehrssicherheit

Polizei informiert junge Fahrerinnen und Fahrer

Michelstadt (ots)

Der Crash Kurs zur Verkehrssicherheit ist seit Jahren fester Bestandteil der Präventionsarbeit am Beruflichen Schulzentrum Odenwaldkreis. Ziel ist es, junge Menschen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und zu verantwortungsvollem Verhalten zu motivieren.

Am Mittwoch (6.11.) besuchten zahlreiche Experten die Berufsschule, um rund 100 Schüler im Alter von 16 bis 25 Jahren durch persönliche Erfahrungsberichte zu sensibilisieren. Nach der Begrüßung durch Schulleiter Oberstudienrat Horst Schadt übernahm Polizeihauptkommissar Ralf Drexelius, Leiter der Verkehrspräventionsabteilung des Polizeipräsidiums Südhessen, die Moderation.

In der Veranstaltung wurde die sogenannte Rettungskette vorgestellt. Zu den Fachleuten zählten Bernd Puschmann, Leitstellendisponent der Zentralen Leitstelle des Odenwaldkreises, Dr. med. Bernhard Krakowka, Notarzt und Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Odenwaldkreis, Georg Groh, Rettungsassistent des DRK Odenwaldkreis, und Thomas Reubold, Kreisbrandmeister der Feuerwehr Odenwaldkreis. Außerdem beteiligten sich Polizeioberkommissarin Britta Lifka von der Jugendverkehrsschule Dieburg, Ulrike Klose, Koordinatorin der Krisenintervention des DRK Odenwaldkreis, Jörg Meinhof vom Pflegeteam Odenwald, Tobias Knapp, Schulpsychologe des Staatlichen Schulamts Heppenheim, und Zorica Fritsch von der DRK-Suchtberatungsstelle.

Die Experten schilderten eindringlich ihre Erfahrungen im Umgang mit schweren Unfällen und deren Folgen. Unterstützt durch Videos mit Unfallbildern und Erfahrungsberichten zeigten sie die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum, Handynutzung und überhöhter Geschwindigkeit auf. In Workshops konnten die Schüler in kleineren Gruppen mit den Fachleuten diskutieren.

Junge Fahrer unter 25 Jahren sind besonders gefährdet und stellen rund 20 Prozent der verunglückten Verkehrsteilnehmer. In Hessen sterben jährlich etwa 200 Menschen bei Verkehrsunfällen. Hauptursachen sind neben Alkohol, überhöhter Geschwindigkeit auch die Nutzung des Handys während der Fahrt. Bei jungen Fahranfängern kommt die Selbstüberschätzung und der Leichtsinn hinzu.

Dem möchte die Polizei mit den Verkehrspräventionsveranstaltungen Crash Kurs Hessen an verschiedenen weiterführenden Schulen entgegenwirken. Die Veranstaltungen wirken bei den Zuschauern regelmäßig beeindruckend und bleiben durch die emotionale Gestaltung im Gedächtnis und werden deshalb mittlerweile in ganz Südhessen an Schulen durchgeführt. Auch über die südhessischen Grenzen hinaus stößt das Programm auf großes Interesse weiterer Schulen aus anderen Bereichen Hessens.

