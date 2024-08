Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrtsunfall auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Friedrichstraße- rund 16.000 Euro Gesamtschaden (08.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist es am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/ Friedrichstraße gekommen. Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Focus war auf der Friedrichstraße unterwegs und überquerte an der Kreuzung auf Höhe der Kreissparkasse die Bahnhofstraße. Hierbei kollidierte er mit einem Mercedes eines 30-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Mercedes-Fahrer versuchte zuvor noch durch ein Ausweichen nach links einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Unfall blieben alle unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Blechschaden in Höhe von je etwa 8.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell