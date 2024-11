Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Überfall auf Tankstelle

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei junge Männer hatten es am Donnerstagabend (7.11.) auf das Bargeld einer Tankstelle in der Industriestraße abgesehen. Gegen 23 Uhr betraten die zwei Maskierten den Verkaufsraum und setzten den Angestellten unter Druck. Einer der Tatverdächtigen forderte unter Vorzeigen eines Revolvers die Tageseinnahmen aus der Kasse. Die Kriminellen konnten sich wenige hundert Euro zur Beute machen und flohen in bislang ungeklärte Richtung. Beide Tatverdächtigen werden durch Zeugen als männlich, etwa 15 bis 19 Jahre alt, mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,75 Meter und schmaler Statur beschrieben. Der erste Tatverdächtige trug schwarze Schuhe, eine graue Cargo-Hose sowie eine dunkle Jacke mit einem weißen Nike-Logo. Sein Gesicht war durch eine Sturmhaube verdeckt, über die eine Kapuze gezogen war. Der zweite Tatverdächtige war ähnlich gekleidet - schwarze Schuhe mit weißen Applikationen, eine schwarze Hose und Jacke sowie ebenfalls eine Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei (K35) aus Groß-Gerau ermittelt und bittet um Hinweise zur Identität der beiden Verdächtigen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell