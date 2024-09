POL-S: Neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt

Stuttgart-Stammheim (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend (31.08.2024) auf dem Parkdeck eines Einkaufcenters an der Stammheimer Straße einen 60 Jahre alten Mitarbeiter mitgeschleift. Ein Zeuge beobachtete gegen 18.45 Uhr, wie der Fahrer eines schwarzen Audi A4 auf dem Parkdeck 3 im Kreis driften würde und verständigte den Mitarbeiter. Als dieser an ...

