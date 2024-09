Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 60-Jährigen auf Parkdeck mitgeschleift und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend (31.08.2024) auf dem Parkdeck eines Einkaufcenters an der Stammheimer Straße einen 60 Jahre alten Mitarbeiter mitgeschleift. Ein Zeuge beobachtete gegen 18.45 Uhr, wie der Fahrer eines schwarzen Audi A4 auf dem Parkdeck 3 im Kreis driften würde und verständigte den Mitarbeiter. Als dieser an das Auto herantrat und seinen Arm in das teilweise geöffnete Fenster streckte, fuhr der unbekannte los und schleifte den 60-Jährigen mehrere Meter mit. Anschließend verließ er das Parkhaus und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Fahrer soll etwa 25 Jahre alt sein, kurze blonde Haare haben und mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Bei dem Audi soll es sich um einen Mietwagen mit Wiesbadener Zulassung gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell