POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle und Alkoholfahrt

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen. Gegen 20:40 Uhr kollidierte ein 32-jähriger Mercedes Fahrer, der in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs war, mit einem an der Einmündung nach Lauda verkehrsbedingt wartenden BMW-Fahrer. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 32-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mercedes Fahrer durchgeführt.

Tauberbischofsheim: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Eine vermeintliche Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol, haben Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim am vergangenen Mittwoch aufgedeckt. Um kurz vor 13 Uhr fiel der Streifenwagenbesatzung ein Renault zwischen Tauberbischofsheim und Dittigheim auf. Bei einer Überprüfung des 49-jährigen Fahrzeuglenkers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Der 49-Jährigen musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Tauberbischofsheim: Bei Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person war die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in Tauberbischofsheim. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Mazda auf der Kreisstraße 2815 von Tauberbischofsheim kommend in Richtung Hochhausen. Auf Höhe des Gewerbegebiets Tauberbischofsheim-Nord wollte der 54-Jährige nach links in die Hochhäuser Straße einbiegen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er hierbei einen entgegenkommenden 24-Jährigen, welcher mit seinem Pkw von Hochhausen kommend unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 2815 gesperrt.

