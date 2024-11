Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fußgänger verursacht Unfall und flüchtet

Heilbronn (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine Fahrradfahrerin am Freitagmittag bei einem Unfall in Heilbronn zu. Gegen 11.55 Uhr überquerte ein bisher unbekannter Mann die Badstraße (Fahrradstraße) ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Zweiradfahrer konnte ihm ausweichen, einer dahinterfahrenden 49-Jährigen gelang dies nicht, weshalb sie mit dem Fußgänger zusammenstieß und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Mann flüchtete im Anschluss zunächst in Richtung Halbmondstraße und weiter in Richtung Frankfurter Straße. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte ihn in der Roßkampfstraße stellen. Der Unfallverursacher gab dann vor gemeinsam mit dem Zeugen zurück zur Unfallstelle zu kommen, ergriff dann allerdings wieder die Flucht und entfernte sich in Richtung Bahnhofstraße und weiter Richtung Experimenta. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Circa 1,80 - 1,85 Meter groß - Schlank - Dunkler Teint - Sprach gebrochen Deutsch - Trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Jeans Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fußgänger machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell