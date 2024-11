Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Metzgerei, Verkehrsunfälle und Diesel aus Lkw gestohlen

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag verschafften sich zwei schwarz bekleidete männliche Personen gewaltsam Zugang zu einer Metzgerei in der Schloßstraße in Kupferzell. Dort erbeuteten die Täter nach bisherigem Sachstand unter anderem Bargeld. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Kleinwagen vom Tatort, nachdem sie von einem Zeugen laut angesprochen wurden.

Haben Sie etwas gesehen oder können Angaben zu dem Vorfall machen? Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau unter 07940 9400 zu melden.

Niedernhall: Unfall mit mehreren Beteiligten

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Pkw kam es am Donnerstagabend um 19 Uhr auf der Landesstraße 1044 bei Niedernall. Ein 21-jähriger Fahrer eines BMW fuhr aus Waldfeld kommend in Richtung Niedernhall. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er an der Abzweigung Giebelheide zwei verkehrsbedingt wartende Pkw, einen Seat und einen Mercedes. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den Mercedes geschoben. Der Fahrer des Seat wurde hierbei leicht verletzt. Auch die Mitinsassen des Seat, zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Kupferzell: Unfallflucht auf Discounterparkplatz - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Donnerstagmorgen zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Im Bild ein geparktes Fahrzeug. Der hinterlassende Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.

Haben Sie etwas gesehen oder können Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise werden beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Öhringen: Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Gegen 16 Uhr am Donnerstag fuhr ein vermeintlich alkoholisierter 45-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße 2387 von Michelbach am Wald kommend in Richtung Obersteinbach. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der Audi in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 45-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme begleiten. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht.

Ingelfingen: 300 Liter Diesel gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Karl-Schwarz-Straße in Stachenhausen zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, aus einem Lkw mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Der Lkw war an der Straße auf Höhe eines Betriebshofes abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise zu der Tat werden durch den Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 entgegengenommen.

Bretzfeld: VW von Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Schwöllbronn und Weißlenburg ereignete sich am Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall, welcher eine verletzte Person zur Folge hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem VW im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt.

