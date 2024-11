Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Warnhinweis des Polizeipräsidiums Heilbronn: Mit vermeintlicher Promiwerbung zum Anlagebetrug - Polizei rät zur Vorsicht

Heilbronn (ots)

In den vergangenen Wochen häuften sich die Anzeigen über betrügerische Anlageangebote, die vor allem im Internet und über soziale Medien verbreitet werden. Diese Angebote versprechen hohe Renditen bei vermeintlich sicheren Investitionen in Kryptowährungen und andere Finanzprodukte. Oftmals werden potenzielle Anleger durch gefälschte Testemonials, professionelle Websites und vermeintliche Finanzexperten in die Irre geführt.

Vorsicht bei hohen Gewinnversprechen

Die Opfer werden zumeist über Werbeanzeigen im Internet oder den Sozialen Medien auf die betrügerischen Anzeigen aufmerksam. Dabei verschafft Künstliche Intelligenz Kriminellen ganz neue Möglichkeiten. Mithilfe von sogenannten Deepfakes, erstellen die Betrüger täuschend echte Werbeclips von Prominenten. Diese gefälschten Inhalte locken Anleger auf die Plattformen der Betrüger, wo sie ihre Daten preisgeben und mit vermeintlich sicheren und lukrativen Anlagen viel Geld verlieren.

Die Polizei rät:

- Vertrauen Sie ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen sie sich aussagekräftige Reverenzen zeigen. Werden sie bei Firmensitzen im Ausland, insbesondere in den bekannten Steueroasen in Übersee, skeptisch. Auch Produkt-Zertifizierungen, wie z.B. TÜV- oder andere Siegel, sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen.

- Lassen sie sich nicht unter Druck setzen.

- Holen sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.

Sollten sie Opfer eines Betruges geworden sein oder den Verdacht haben, informieren sie unverzüglich die Polizei.

Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen rund um das Thema Anlagebetrug finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

