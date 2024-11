Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen, Unfallflucht, Körperverletzung und Diebstählen gesucht, Messer nach Polizei geworfen

Heilbronn-Biberach: Zeugen nach versuchtem Einbruch und vollendetem Einbruch gesucht Eine bisher unbekannte Person versuchte am Freitag in ein Einfamilienhaus in Biberach einzubrechen. Zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr machte sich der Täter an einem Fenster auf der Rückseite des Hauses im Amselweg zu schaffen. Es wurde mehrfach versucht das Fenster aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Person flüchtete unerkannt. Ebenfalls am Freitag, zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr, gelangte ein Einbrecher auf ein Grundstück in der Franz-Lehár-Straße und hebelte eine Terrassentüre des Einfamilienhauses auf. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten des durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum in und um den Amselweg oder die Franz-Lehár-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Lauffen am Neckar: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich eine unbekannte Person in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu einer Metzgerei in Lauffen verschaffte. Zwischen 19 Uhr am Freitag und 6 Uhr am nächsten Morgen, gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre ins Innere des Gebäudes in der Bahnhofstraße. Hier machte er sich im Anschluss am Bezahlautomaten zu schaffen und hebelte diesen auf. Anschließend flüchtete die Person mit dem erbeuteten Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Zu schnell unterwegs - Fahrt endet an Laternenmast Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend in Heilbronn. Gegen 21.20 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem BMW vermutlich deutlich zu schnell auf der Fügerstraße unterwegs, weshalb er auf der Höhe eines Modegeschäfts mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der BMW mit einem Laternenmast. Dieser wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er quer auf die Fahrbahn hing. Um den Verkehr nicht zu gefährden wurde der Mast durch die Feuerwehr entfernt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Heilbronn: Von Straße abgekommen, überschlagen und geflüchtet - Zeugen gesucht Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein BMW-Fahrer am frühen Samstagmorgen in Heilbronn von der Straße ab. Der bislang Unbekannte war gegen 1.20 Uhr auf der Kreisstraße 9554 von Flein kommend in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs, als er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen in den Acker fuhr und sich mehrfach überschlug. Nachdem der BMW auf den Reifen zum Stehen gekommen war, stieg der Fahrer aus und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Fahrzeug wurde ein Führerschein, ein Ausweis und ein Handy aufgefunden. Ob es sich hierbei um persönliche Gegenstände des Unfallfahrers handelt ist Gegenstand der Ermittlungen. Bisher konnte der junge Mann, um dessen Gegenstände es sich handelt, noch nicht ausfindig gemacht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Schwaigern: Zeugen nach Einbruch gesucht Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in Schwaigern. Zwischen 16 Uhr am Samstagnachmittag und 0.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Elisabeth-Selbert-Straße. Im Anschluss wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld, Schmuck, ein Smartphone sowie Münzen gestohlen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Brackenheim: Eisautomat aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte machten sich in der vergangenen Woche an zwei Automaten in Brackenheim zu schaffen. Zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 1 Uhr, wirkten der oder die Unbekannten gewaltsam auf einen Eisautomaten und einen Weinautomaten in der Stockheimer Straße ein. Hierbei gelang es dem oder den Tätern den Eisautomaten zu öffnen und das Bargeld aus den Geldkassetten zu entwenden. Der Weinautomat konnte nicht geöffnet werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07135 6096 an den Polizeiposten Brackenheim.

Neudenau-Herbolzheim: Zeugen nach Diebstählen und Sachbeschädigung gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bisher Unbekannter am Samstagabend in Herbolzheim mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen beging. Gegen 17.20 Uhr wurde der Mann zunächst von Zeugen im Bereich der Jagst, völlig durchnässt, angetroffen. Daraufhin wurde ihm angeboten, sich in der Sporthalle in der Untergriesheimer Straße aufzuwärmen. In der dortigen Umkleide ließen die Zeugen den Mann für einige Minuten alleine. Als einer der Zeugen kurz darauf zurückkehrte, kam ihm der Unbekannte entgegen und irrte zunächst im Hallenbereich umher, bis er von Gästen eines Tischtennisspiels auf den Ausgang hingewiesen wurde und die Halle verließ. Nachdem der Unbekannte verschwunden war, fiel auf, dass er zuvor die Dusche sowie einen Shampoo-Halterung in der Umkleide aus der Wandhalterung gerissen hatte. Außerdem hatte er die Glühbirne und den Leuchtschirm der Deckenlampe in einem WC abgeschraubt und mitgenommen. Die nasse Kleidung des Mannes konnte in einem Waschbecken aufgefunden werden. Er hatte sich ein neues Outfit aus Kleidungsstücken in der Umkleide zusammengestellt und diese ebenfalls entwendet. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 bis 45 Jahre alt - Circa 1,90 Meter groß - Kräftige Statur - Kurze, schwarze Haare und Vollbart Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den Mann, trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht mehr antreffen. Am Abend, gegen 20.10 Uhr, betrat vermutlich dieselbe Person eine Garage in der Keltenstraße und nahm ein Batterieladegerät sowie einen Rollerschlüssel an sich. Mit dem Schlüssel startete der Mann anschließend einen dort abgestellten Roller und flüchtete in Richtung Uferstraße. Auf Höhe des Einmündungsbereichs Keltenstraße/Uferstraße beschädigte er die Fußablage am Roller mit einem Werkzeug und versuchte mit dem gestohlenen Ladegerät das Zweirad wieder in Gang zu bringen. Als dies misslang, ließ er den Roller zurück und flüchtete zu Fuß. Auch die erneute Fahndung nach dem Unbekannten blieb erfolglos. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Gundelsheim-Obergriesheim: Messer nach Polizisten geworfen Am Samstagabend warf ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand ein Messer nach Polizisten. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten in die Straße "Im Rosthäusle" gerufen, da der 38-Jährige im Haus randalierte. Als die Polizisten das Haus betraten, kam der Mann mit einem Küchenmesser in der Hand in den Flur und fuchtelte mit diesem herum als er auf die Beamten zuging. Außerdem forderte er die Einsatzkräfte auf zu verschwinden. Nachdem die mehrfache Aufforderung das Messer wegzulegen keinen Erfolg zeigte, setzten die Polizisten Pfefferspray gegen den 38-Jährigen ein. Hiernach drehte sich der Mann von den Beamten weg und warf im weiteren Verlauf das Messer nach ihnen. Dieses verfehlte die Polizisten knapp. Anschließend wurde der Mann zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Nachdem er von hinzugerufenen Sanitätern versorgt wurde, brachten diese ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Neckarsulm: Ölspur führt zu Unfallverursacher Am Freitagabend führte eine Ölspur in Neckarsulm die Polizei zu dem Verursacher eines Unfalls. Gegen 0.20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er um 23.45 Uhr einen Unfall in der Kalbenstraße beobachtet habe. Hier sei ein Mann mit seinem Audi gegen eine Verkehrsinsel gefahren und habe hierbei ein Schild beschädigt. Nach dem Unfall habe das Fahrzeug Öl verloren und der Zeuge sei der Ölspur bis in die Mecklenburger Straße gefolgt. Hier konnten die hinzugekommenen Beamten den 53-jährigen Unfallverursacher an seinem Pkw antreffen. Auf den Unfall angesprochen stritt er zunächst alles ab und zeigte sich äußerst unkooperativ. Einem Atemalkoholtest, welchen die Polizisten aufgrund von Alkoholgeruch in seiner Atemluft durchführen wollten, verweigerte er. Stattdessen versuchte der Mann sich immer wieder zu seinem Auto zu bewegen um Bier zu holen und dieses zu trinken. Die Beamten konnten ihn mehrfach daran hindern, mussten ihm aber anschließend Handschellen anlegen, da er der Aufforderung diese Handlungen zu unterlassen nicht nachkam. Der 53-Jährige musste auf dem Polizeirevier zwei Blutproben abgeben. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Gundelsheim: Zeugen nach Körperverletzung gesucht Nachdem am Samstagabend ein 17-Jähriger in Gundelsheim von mehreren Unbekannten verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der Jugendliche war zusammen mit einem Freund gegen 19.25 Uhr zu Fuß in der Obergriesheimer Straße vom Bahnhof nach Hause unterwegs. Hierbei wurden sie von mehreren Personen verfolgt. Auf Höhe der Grundschule kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Um der Situation zu entgehen flüchtete der 17-Jährige in Richtung Herbststraße/Am Sandbuckel. Die Unbekannten holten ihn allerdings ein und brachten ihn durch Schläge zu Fall. Hierbei verlor der Jugendliche seine Brille, die von einem der Angreifer zunächst zertreten und im Anschluss mitgenommen wurde. Der Angegriffene konnte sich im Anschluss in eine Wirtschaft in der Oststraße flüchten und um Hilfe bitten. Durch die Schläge erlitt er mehrere Verletzungen. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Angreifern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06269 41041 an den Polizeiposten Gundelsheim.

Heilbronn: Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar Bei einem Brand in Heilbronn am Sonntagmorgen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Gegen 9 Uhr geriet die Couch in der Erdgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses in der Orthstraße aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr brachte im Anschluss drei Personen aus dem Dachgeschoss mittels Drehleiter in Sicherheit und löschte die Flammen. 13 Bewohner wurden vor Ort medizinisch untersucht, waren aber alle unverletzt. Die Wohnung ist aufgrund des Feuers und des Löschwassers nicht mehr bewohnbar. Die siebenköpfige Familie konnte bei Bekannten untergebracht werden.

