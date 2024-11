Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis/Tauberbischofsheim: Sattelzug wendet auf der B290 und verursacht Unfall

Heilbronn (ots)

Am Montagabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein Sattelzug die Bundesstraße 290 von Tauberbischofsheim nach Lauda-Königshofen. Der 66-jährige Fahrer entschloss sich sein Gefährt auf dem dreispurig ausgebauten Streckenabschnitt der Straße zwischen Distelhausen und Gerlachsheim zu wenden. Der Sattelzug befand sich hierbei auf dem rechten Fahrstreifen und übersah beim Einleiten des Wendevorgangs einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw Skoda. Es kommt zur Kollision. Die 19-jährige Pkw-Lenkerin wird leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Durch den Aufprall wird der Hydrauliktank des Lkw aufgerissen. Das auslaufende Hydrauliköl in der Menge von über 100 Litern verteilt sich aufgrund des Regens auf der gesamten Fahrbahn und droht in die Tauber zu Laufen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr und der Straßenmeisterei konnte dies verhindert werden. Die Bundesstraße musste bis 21:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die Feuerwehr mit über 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

