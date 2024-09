POL-ME: Exhibitionist entblößt sich in Freizeitpark - Langenfeld - 2409050

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat sich am Sonntag, 15. September 2024, sowie am Samstag, 14. September 2024, im Freizeitpark Langfort in Langenfeld vor Jugendlichen entblößt. In der Vergangenheit ist es bereits zu ähnlichen Vorfällen in dem Freizeitpark gekommen. Die Polizei geht derzeit von demselben Tatverdächtigen aus und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17.10 Uhr haben am Sonntag zwei 14-jährige Jugendliche einen Mann in der Nähe des Eingangs des Freizeitparks Langfort an der Langforter Straße wahrgenommen, der auf einer Parkbank saß und sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Der Mann war am Sonntag mit einem schwarzen Herrenfahrrad mit silberner Aufschrift unterwegs. Die Jugendlichen wandten sich folgerichtig unverzüglich an ihre Eltern, die die Polizei informierten.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits einen Tag zuvor am Samstag gegen 17.20 Uhr. Eine 17-jährige Langenfelderin hatte im Freizeitpark einen unbekannten Tatverdächtigen wahrgenommen, der sich entblößte und sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Der Mann soll sich in der Nähe des Haupteingangs aufgehalten haben. Bereits am Sonntag, 8. September 2024, war es gegen 18.15 Uhr zu einem ähnlichen Fall im Freizeitpark gekommen.

Die Personenbeschreibungen der Jugendlichen stimmen weitestgehend überein, sodass die Polizei derzeit von ein und demselben Tatverdächtigen ausgeht.

Darüber hinaus gab es im August einen ähnlichen Fall von Exhibitionismus, über den wir in einer Pressemitteilung berichteten (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5841656). Auch in diesem Fall könnte es sich aktuellen Erkenntnissen zufolge um denselben Tatverdächtigen handeln.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 50 bis 60 Jahre alt - circa 1,80 m groß - normale bis kräftige Statur - südländisches Erscheinungsbild - füllige Augenbrauen - grau-schwarze Haare - grauer Bart - trug zur jüngsten Tat am vergangenen Sonntag eíne schwarze Jogginghose, eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Steppweste und schwarze Schuhe

Die Polizei hat ihre Präsenz im Freizeitpark aufgrund der vermehrten Vorfälle erhöht und bittet dringend um Hinweise: Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Die Wache in Langenfeld ist jederzeit unter der Nummer 02173 288-6310 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell