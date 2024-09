Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Mülltonnen durch Feuer beschädigt - die Polizei ermittelt - Hilden - 2409048

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 15. September 2024, brannte der Inhalt von gleich zwei Mülltonnen an einem Wohnhaus in Hilden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zur Straße "Am Eichelkamp" gerufen. Zeugen hatten zwei vollständig ausgebrannte Mülltonnen auf einem gepflasterten Abstellplatz vor einem Haus festgestellt. Augenscheinlich war das Feuer bereits in der Nacht unbemerkt ausgebrochen und die Mülltonnen brannten vollständig ab.

Eine Brandursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell