POL-ME: Duo stiehlt 81-Jähriger hochwertigen Schmuck - Monheim am Rhein - 2409049

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag, 13. September 2024, verschaffte sich ein weibliches Duo unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 81-Jährigen in Monheim am Rhein. Während eine Frau die Seniorin ablenkte, entwendete die andere hochwertigen Schmuck. Die Polizei warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr klingelte es an der Tür einer 81-Jährigen in Baumberg. Zwei circa 40 Jahre alte Frauen gaben vor, der Seniorin eine dringende Nachricht für eine Nachbarin überbringen zu müssen. Die Baumbergerin ließ das Duo in ihre Wohnung, in der eine der Frauen mit ihr in der Küche Platz nahm und sie in ein Gespräch verwickelte. Nachdem das Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin den Diebstahl ihres hochwertigen Goldschmucks fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Diebinnen verlief leider erfolglos.

Die Tatverdächtigen sollen beide circa 170 cm groß gewesen sein und hellbraune Haarehaben. Sie sollen Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

