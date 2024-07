POL-BI: Caddy reißt bei Unfall auf

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stahl in der Nacht auf Mittwoch, 03.07.2024, Schmuck aus einem Geschäft und flüchtete mit seiner Beute. Gegen 04:20 Uhr beschädigte der Täter die Schaufensterscheibe des Ladens gegenüber dem Alten Rathaus. Dann griff er in die Auslage und nahm mehrere Schmuckstücke an sich. Mit dem Einbruch löste auch die Alarmanlage des Juweliers aus. Trotz ...

mehr