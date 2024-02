Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Im Kreisverkehr kam es zur Kollision

Euskirchen (ots)

In einem Kreisverkehr an der Münstereifeler Straße/ Thomas-Eßer-Straße in Euskirchen kam es am gestrigen Dienstag (20. Februar) gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem 67-jährigen Pkw-Fahrer und einem 33-jährigen Fahrradfahrer.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Münstereifeler Straße in Euskirchen in Richtung der Innenstadt.

Im dortigen Kreisverkehr kam es mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell