POL-EU: In Rohbau eingebrochen

Kall (ots) - Im Zeitraum von Freitag (16. Februar), 16.30 Uhr, bis Montag (19. Februar), 6.20 Uhr, hebelten Unbekannte die rückwärtige Tür eines Firmengebäudes in der Heinkelstraße in Kall auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Aus dem Gebäude wurden zwei Kameras, zwei Laptops, eine Spielekonsole sowie Werkzeugentwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag. Ebenfalls ...

mehr