POL-EU: Werkzeuge von Baustelle entwendet

Kall (ots) - Unbekannte betraten im Zeitraum von Freitag (16. Februar), 16 Uhr, bis Montag (19. Februar), 11 Uhr, ein im Rohbau befindliches Gebäude in der Straße Loshardt in Kall. Die Unbekannten gelangten über ein zuvor geöffnetes Fenster in das Gebäude. Aus dem Rohbau wurde diverses Werkzeug sowie Baumaschinen und Bodenfliesen entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen vierstelligen Euro-Betrag. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr