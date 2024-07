POL-BI: Einbruch in Juwelier am Niederwall

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Frauen sind am Dienstag, 02.07.2024, in der Bahnhofstraße Opfer von Taschendieben geworden. Durch den missbräuchlichen Einsatz einer gestohlenen Bankkarte entstand bereits für eine Frau ein finanzieller Schaden. Die 65-jährige Bielefelderin hielt ihr braunes Lederportemonnaie zuletzt gegen 13:15 Uhr in einem Geschäft am Niederwall in den Händen. Im Kassenbereich eines ...

mehr