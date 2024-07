Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe in der Innenstadt erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Frauen sind am Dienstag, 02.07.2024, in der Bahnhofstraße Opfer von Taschendieben geworden. Durch den missbräuchlichen Einsatz einer gestohlenen Bankkarte entstand bereits für eine Frau ein finanzieller Schaden.

Die 65-jährige Bielefelderin hielt ihr braunes Lederportemonnaie zuletzt gegen 13:15 Uhr in einem Geschäft am Niederwall in den Händen. Im Kassenbereich eines Modegeschäfts an der Bahnhofstraße war die Geldbörse mit Ausweisen, Bankkarten und Bargeld aus ihrer verschlossenen Handtasche verschwunden. Das Fehlen bemerkte sie gegen 13:30 Uhr in dem Geschäft, in Nähe der Karl-Eilers-Straße. Als die 65-Jährige ihre Bankkarte sperren ließ, musste sie erfahren, dass für sie bereits ein Vermögensschaden eingetreten war.

Eine 63-jährige Bielefelderin befand sich ab 15:30 Uhr für etwa 45 Minuten in einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße unweit des Jahnplatz. Bei ihrem Besuch im Erdgeschoss probierte sie auch Kleidungsstücke an. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass sich ihr schwarzes Lederportemonnaie nicht mehr in ihrem Rucksack befand und dieser geöffnet war. Ihr wurden Bargeld, Bankkarten und Ausweise gestohlen.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu" entlarvt die Polizei auch mit kurzen anschaulichen Videosequenzen das Vorgehen von Taschendieben:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

