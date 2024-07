POL-BI: Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Zwei Unbekannte rissen am Mittwochabend, 26.06.2024, eine Radfahrerin zu Boden, bei dem Versuch ihren Rucksack zu rauben. Gegen 20:30 Uhr versuchten zwei Täter einer 68-jährigen Bielefelderin an der Oelmühlenstraße/ Teutoburger Straße den Rucksack aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Dabei rissen sie so stark an dem Rucksack, der an dem Fahrradsattel befestigt war, dass die ...

mehr