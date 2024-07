Polizei Bielefeld

POL-BI: Noch keinen Führerschein - rechts vor links missachtet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Montag, 01.07.2024, kommt ans Licht, dass der Unfallverursacher noch keine Fahrerlaubnis besitzt.

Während der Streifenfahrt des Bezirksdienstbeamten über die Petristraße, hielt ein 24-jähriger Bielefelder - der Fahrer eines Mercedes - den Beamten in Höhe der Flurstraße an. Er berichtete dem Polizisten, dass es zum Unfall gekommen sei. Demnach hatte ein 30-jähriger Bielefelder mit seinem Peugeot 206 die Petristraße in Richtung stadtauswärts befahren und gegen 15:55 Uhr an der Einmündung Flurstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes-Fahrers missachtete. Der 24-Jährige hatte zuvor mit seiner Limousine die Flurstraße befahren und war nach links in die Petristraße in Richtung stadteinwärts abgebogen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1600 Euro. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell