Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schockanruf und Einbruch in ein Restaurant

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis: Telefonbetrüger erschleichen sich Bargeld und Wertgegenstände

Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde ein 89-Jähriger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Die Täter kontaktierten den Senior am gestrigen Nachmittag telefonisch und gaukelten ihm vor, von der Staatsanwaltschaft Würzburg zu sein. Die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie sei nun in Gewahrsam genommen worden. Eine Freilassung könne nur bei Zahlung einer sechsstelligen Kaution erfolgen. Das Opfer übergab wenige Stunden nach dem Anruf Bargeld, Gold und Goldschmuck an einen Abholer. Der Wert dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

In diesem Zusammenhang gibt das Polizeipräsidium Heilbronn folgende allgemeine Sicherheitshinweise bekannt:

- Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an

- Sprechen Sie mit Unbekannten nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen

- Verständigen Sie, wenn Sie sich unsicher sind oder bei verdächtigen Anrufen, die Polizei unter der Notrufnummer 110

Walldürn: Einbruch ein Restaurant - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter drang am frühen Montagmorgen gegen 03.30 Uhr gewaltsam in ein Restaurant in der Buchener Straße in Walldürn ein. Wie hoch seine Beute war, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Klar ist nur, dass er es auf Bargeld abgesehen hatte.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter 06282 926660 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell