Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: 25-Jährige unter Drogeneinfluss unterwegs Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei in Bad Mergentheim eine 25-Autofahrerin und stellte hier Verdachtsanzeichen für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw gegen 16.20 Uhr auf der Daimlerstraße und wurde hier durch Polizeibeamte angehalten. Da bei ihr deutliche Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum vorlagen, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Die 25-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Lauda-Königshofen: Berauscht von der Fahrbahn abgekommen Vermutlich weil er unter dem Einfluss von THC stand kam am Montagabend ein 24-Jähriger bei Laud-Königshofen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bordstein. Der Mann fuhr gegen 20.10 Uhr auf der Bundesstraße 290 von Lauda in Richtung Tauberbischofsheim und wollte an der Abzweigung zur Landesstraße 511 in diese rechts einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Audi und prallte so stark gegen den Bordstein, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Bei der anschließenden Unfallaufnahme lieferte ein durchgeführter Urintest ein positives Ergebnis auf THC. Der Mann musste die Beamten deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

