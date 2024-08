POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rehburg-Loccum (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Pkw-Komplettentwendung, die sich in der Nacht von Freitag (16.08.) auf Samstag (17.08.) in Rehburg-Loccum ereignete. Gegen 00:51 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen weißen Renault Megane, der auf dem Parkplatz im rückwertigen Bereich der Classic Tankstelle an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum stand. Der ...

