POL-NI: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Obernkirchen (ots) - (ma) In einem Wohnhausanbau, der als Lagerraum diente, ist am heutigen Tag gegen 00.40 Uhr in der Langen Straße in Obernkirchen ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Altstadt von Obernkirchen. Sehr wahrscheinlich kam es in dem unmittelbar am Wohnhaus angebauten Lagerraum zu einem Brandausbruch. Auf Grund der engen Bebauung in der Altstadt bestand die Gefahr eines Übergreifens des Feuers ...

mehr