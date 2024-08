Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Feuer in Lagerraum

Obernkirchen (ots)

(ma)

In einem Wohnhausanbau, der als Lagerraum diente, ist am heutigen Tag gegen 00.40 Uhr in der Langen Straße in Obernkirchen ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Altstadt von Obernkirchen. Sehr wahrscheinlich kam es in dem unmittelbar am Wohnhaus angebauten Lagerraum zu einem Brandausbruch.

Auf Grund der engen Bebauung in der Altstadt bestand die Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf nebenstehende Gebäude. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen, jedoch ist das Obergeschoß des Haupthauses durch den Brand mitgeschädigt worden.

Die beiden geschädigten Gebäudeteile sind durchsucht worden; Personen wurden nicht angetroffen.

Der Kriminalermittlungsdienst hat die Ermittlungen an dem beschlagnahmten Brandobjekt aufgenommen.

Konkrete Hinweise auf eine Brandursache bestehen derzeit noch nicht, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell