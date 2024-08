Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Samstag den 17.08.2024 zwischen 15:30 und 16 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Göttinger Straße in Nienburg ereignete.

Eine 58-Jährige aus Nienburg parkte ihren grauen VW T-Cross auf dem Parkplatz des Supermarktes um mit ihrer Tochter einkaufen zu gehen.

Als sie kurz darauf zu dem Pkw zurückkehrte, stellte die Tochter den Schaden auf der Beifahrerseite fest.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell