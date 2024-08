POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag den 19.08.2024 versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 2:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Virchowstraße in Nienburg einzubrechen. Ein aufmerksamer Nachbar, der von der Abwesenheit der Geschädigten wusste, wurde durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Er verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der Täter nicht mehr vor Ort und konnte ...

