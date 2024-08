POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kleinkraftrad

Stadthagen (ots) - (bae)Am 15.08.2024 um 16:07 Uhr kam es in Stadthagen, an der Kreuzung Seilerstraße/Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Stadthägerin will mit ihrem Pkw Audi im dortigen Kreuzungsbereich gestanden und verkehrsbedingt gewartet haben. Als ein 65-jähriger Stadthäger mit seinem BMW ebenfalls in die Kreuzung eingefahren sei und dort gegen den Audi gestoßen sei. Der BMW Fahrer gab allerdings an, dass er bei "Grün" in die Kreuzung ...

mehr