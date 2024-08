Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 15.08.2024 um 16:07 Uhr kam es in Stadthagen, an der Kreuzung Seilerstraße/Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Stadthägerin will mit ihrem Pkw Audi im dortigen Kreuzungsbereich gestanden und verkehrsbedingt gewartet haben. Als ein 65-jähriger Stadthäger mit seinem BMW ebenfalls in die Kreuzung eingefahren sei und dort gegen den Audi gestoßen sei. Der BMW Fahrer gab allerdings an, dass er bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren sei, der Audi habe zu dem Zeitpunkt dort nicht gestanden, er vermutet, dass dieser bei "Rot" eingefahren sei. Eine endgültige Klärung des Sachverhaltes steht noch aus. Insgesamt ist ein Schaden von ca. 4000 Euro entstanden. Neben dem beiden Fahrzeugen wurde auch die Lichtzeichenanlage beschädigt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten

