Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 17.08.2024 um 22:50 Uhr kam es in Stadthagen, Teichstraße im Einmündungsbereich der Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Stadthäger war mit seinem Fahrrad auf der Teichstraße unterwegs. Er war rechtseitig, auf dem dortigen Bürgersteig unterwegs. Dann wollte er nach links in die Wiesenstraße einbiegen, dazu musste er die Teichstraße queren. Dabei wurde er, von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst. Der Stadthäger gab an, dass er das Linksabbiegen vorher deutlich durch ausstrecken des linken Arms angezeigt habe. Der Pkw habe mit der Front sein Hinterrad berührt, dadurch sei er zu Fall gekommen. Obwohl er noch gewunken habe, sei der Pkw einfach weggefahren. Hierbei soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Der Stadthäger wurde durch den Unfall leicht verletzt, er wurde mittels RTW ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell