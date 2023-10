POL-BO: Graffiti-Sprayer (22/25) festgenommen

Witten (ots) - Erneut wurde die Israel-Fahne in unmittelbarer Nähe des Wittener Rathauses in der Nacht auf Samstag, 21. Oktober, entwendet. An anderer Stelle in Witten verbrannten mehrere Personen eine Israel-Fahne. Der Staatsschutz prüft einen möglichen Zusammenhang. Um 0.15 Uhr wurde die Polizei darüber ...

mehr