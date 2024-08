Polizei Mettmann

POL-ME: Raubdelikt von Zeugin beobachtet - die Polizei ermittelt Langenfeld - Langenfeld - 2408041

Mettmann (ots)

Bereits am Dienstag, 6. August 2024, soll in den Abendstunden in Langenfeld-Berghausen ein junger Mann von einem gleichaltrigen Duo angegriffen und beraubt worden sein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein circa 18 Jahre alter Mann von einem gleichaltrigen Duo auf einem Parkplatz an der Wasserski-Anlage an der Baumberger Straße geschlagen und geschubst wurde. Das Duo entwendete zudem anschließend seine Bauchtasche und floh in einem VW Sharan, der mit zwei weiteren Männern besetzt war.

Als zufällig anwesende Zeugen die Polizei alarmieren wollten, lehnte der Geschädigte dies ab und entfernte sich anschließend unerkannt.

Die Zeugin begab sich selbständig zur Polizeiwache, wo Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren einleiteten.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet sowohl die Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, als auch den Geschädigten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

