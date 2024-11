Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach diversen Einbrüchen gesucht, Unfälle mit Verletzten und Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn: Blitzeinbruch in Kaufhaus - Wer hat was gesehen? Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in ein Kaufhaus in Heilbronn ein. Der oder die Täter schlugen gegen 1.40 Uhr eine Scheibe im Eingangsbereich des Gebäudes in der Fleiner Straße ein und machten sich im Anschluss an den Schmuckvitrinen zu schaffen. Zwei Vitrinen wurden ebenfalls eingeschlagen und Schmuck von noch unbekanntem Wert gestohlen. Anschließend verließen der oder die Einbrecher das Kaufhaus in unbekannte Richtung. Die Tat dauerte vermutlich nicht viel länger als 90 Sekunden. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Lauffen am Neckar: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht Am Dienstagabend verursachte ein unbekannter Fahrradfahrer einen Unfall in Lauffen und flüchtete anschließend. Gegen 19 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg entlang der Kiesstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs, als er auf Höhe einer Kirche mit dem entgegenkommenden Unbekannten zusammenstieß. Hierbei kam der Jugendliche zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Unfallgegner blieb vermutlich unverletzt und entfernte sich unberechtigt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden am Fahrrad des 17-Jährigen wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Glatze - Trug dunkle Kleidung - Schwarzes Fahrrad Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Mann machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen. Leingarten-Großgartach: Weitere Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende wurde in acht weitere Gartenhütten in Leingarten-Großgartach eingebrochen. Zwischenzeitlich sind der Polizei 17 Aufbrüche im Gewann "Katzensteige/Lerchenberg" bekannt. Zielrichtung waren auch bei den neu gemeldeten Einbrüchen Notstromaggregate sowie hochwertige Gartengeräte. Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Gewanns "Katzensteige/Lerchenberg" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Erlenbach: Zwei Verletzte bei Unfall mit hohem Sachschaden Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen in Erlenbach. Gegen 8 Uhr war 54-Jähriger mit seinem Skoda auf der Landesstraße 1101 unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 39 einfahren. Beim Abbiegevorgang übersah er vermutlich den entgegenkommenden Fiat Ducato eines 55-Jährigen und die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fiat-Fahrer und der 52-Jährige Beifahrer im Skoda leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Beilstein: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht Unbekannte verschafften sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Beilstein. Zwischen 8.15 Uhr und 17.40 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Haustüre des Gebäudes in der Schloßgartenstraße und gelangten so ins Innere. Hier wurden mehrere Zimmer durchwühlt und eine Armbanduhr entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Wer hat in und um die Schloßgartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen. Talheim: Ein Verletzter bei Unfall Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Talheim. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Kreisstraße 2155 in Richtung Untergruppenbach, als sein mitgeführter Anhänger vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schlingern geriet. Hierdurch verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw und geriet in den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Während der Fahrt durch den Grünstreifen beschädigte der Mitsubishi einen Leitpfosten und einen Zaun. Als es dem Fahrer gelang sein Auto auf die Fahrbahn zurückzulenken, verlor er erneut die Kontrolle und das Gespann schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem entgegenkommenden Dacia eines 22-Jährigen zusammenstieß. Der Fahrer des Dacia hatte noch versucht zu bremsen und auszuweichen, weshalb sein Fahrzeug nicht nur mit dem Gespann, sondern auch mit einer Mauer kollidierte. Der 22 Jahre alte Dacia-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

