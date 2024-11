Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Kontrollen und Festnahmen im Zusammenhang mit der Konzeption "Sicheres Heilbronn"

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erfolgreiche Kontrollmaßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn"

Im Zuge intensiver Kontrollen letzte Woche Dienstag und Mittwoch (12. und 13.11.2024) im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" verzeichnete die Polizei Heilbronn mehrere Festnahmen in der Innenstadt.

Am Dienstag, gegen 17 Uhr, fiel Polizisten ein 25-jähriger polizeibekannter Algerier am Marktplatz auf, als dieser gerade in einen Pkw einstieg. Die Beamten entschieden sich, den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person fanden die Einsatzkräfte etwa 0,4 Gramm Kokain und rund 36 Gramm Haschisch. Zudem soll er sich ohne den für den Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen Aufenthaltstitel im Inland aufgehalten haben. Aufgrund der Beweislage und der kriminellen Vorgeschichte des Verdächtigen wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein beschleunigtes Verfahren angestrebt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin bereits am Folgetag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser verurteilte den 25-Jährigen zu einer sechsmonatigen Gesamtfreiheitsstrafe ohne Bewährung und setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Gegen eine weitere Person, die um 19.45 Uhr am Marktplatz kontrolliert wurde, lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Der 39-jährige Somalier wurde daraufhin festgenommen und am Folgetag nach Vorführung vor den zuständigen Richter beim Amtsgericht Heilbronn in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zusätzlich beobachteten Einsatzkräfte am Marktplatz eine Person, die eine kleine Menge Cannabis an eine weitere Person übergab. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Eine weitere großangelegte Kontrolle fand am Friedensplatz statt. Hier wurden etwa zehn Personen überprüft und in der Folge mehrere Platzverweise aufgrund von Bürgerbeschwerden erteilt.

Am Mittwoch setzte die Polizei Heilbronn ihren Fokus auf die Vollstreckung offener Haftbefehle und wurde wieder rasch fündig. In der Schäfergasse wurde gegen 19.30 Uhr ein 33-jähriger Mann festgenommen, gegen den ein Haftbefehl zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Nach telefonischer Rücksprache überwies die Mutter des Mannes den ausstehenden Betrag, woraufhin der 33-Jährige auf freien Fuß entlassen wurde.

Nur circa zwei Stunden später nahmen Polizeibeamte einen 22-jährigen Ungar am Marktplatz fest. Zuvor stellte sich bei der Personenkontrolle heraus, dass er aufgrund eines Europäischen Haftbefehls wegen Raubes und Betrugs von ungarischen Behörden zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Haftbefehl wurde am Donnerstagnachmittag durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt. Die Auslieferung wird vorbereitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell