Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amt Neuhaus OT Niendorf - Erneuter Brand einer Scheune ++ in Wohngebäude eingebrochen ++ Fahrrad aus Schuppen entwendet ++ Einbruch in Betriebsgebäude ++ Parkplatzunfall - Hinweise gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Amt Neuhaus OT Niendorf - Erneuter Brand einer Scheune - Sachschaden bei 200000 Euro

Erneut ist es im Amt Neuhaus zu einem Brand einer Scheune gekommen (siehe auch Pressemitteilung vom 28.10.2024). Am 28.10.2024 gegen 18:45 Uhr wurden Flammen in einer Scheune an der Hauptstraße in Niendorf gemeldet. Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten voraussichtlich bis in die Abendstunden des 29.10.2024 beschäftigt. In der Scheune befanden sich große Mengen an Strohballen. Die Polizei kann eine Brandstiftung erneut nicht ausschließen. Der Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur den Bränden dauern an. Die Bundesstraße 195 ist für den Zeitraum der Löscharbeiten gesperrt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dahlenburg - Kfz-/Traktor-Anhänger gestohlen

Zwei vor einer Kartoffelscheune An der Wappau abgestellte Traktor Anhänger Kröger Agroliner (Farbe grün) stahlen Unbekannte in der Nacht zum 29.10.24. Es entstand ein Schaden von mehr als 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Adendorf/Lüneburg - in Wohngebäude eingebrochen

In ein Einfamilienhaus Am Sportzentrum brach ein Unbekannter im Zeitraum vom 24. bis 28.10.24 ein. Der Täter hatte dabei ein Dachfenster aufgebrochen, war ins Gebäude gelangt und konnte dort Schmuck erbeuten. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 26. und 28.10.24 brach ein Unbekannter auch in ein Mehrfamilienhaus in der Von-Dassel-Straße ein. Hier nutzte der Täter eine günstige Gelegenheit durch ein auf-kipp-stehendes Fenster, gelangte ins Gebäude und konnte ebenfalls Schmuck mitnehmen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Vandalismus - mit "blauer Kreide" rumgeschmiert

Mit blauer Kreidefarbe beschmierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 26. und 28.10.24 auf dem Schulgelände "An der Domäne" diverse Bänke, Zäune und Steine. Darüber hinaus traten die Vandalen im Spielbereich die Köpfe mehrerer Holzpferde ab. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - betrunken unterwegs

Einen 54 Jahre alten Radfahrer kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 29.10.24 aufgrund seiner Fahrweise Am Alten Eisenwerk. Bei der Kontrolle des Lüneburgers gegen 09:00 Uhr stellten die Beamten bei dem Mann einen Alkoholwert von 1,79 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrer - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Pedelec-Fahrer in den Morgenstunden des 29.10.24 im Kreuzungsbereich Heidkamp/Soltauer Straße. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW ID Buzz kollidierte gegen 07:00 Uhr beim Abbiegen mit dem Pedelec-Fahrer, so dass dieser stürzte und schwer verletzt ins Klinikum gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.300 Euro.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert ... Mann mit Kokain

Einen 39-Jährigen kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 28.10.24 in einem Parkhaus Am Berge. Bei dem Lüneburger stellten gegen 19:00 Uhr die Beamten eine Konsumeinheit Kokain fest und sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Scharnebeck - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 28.10.24 Am Unteren Vorhafen. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Die Tagesschnellstes, eine 72 Jahre alte Pkw-Fahrerin, wurde mit 76 bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrrad aus Schuppen entwendet

Unbekannte brachen in der Nacht zum 28.10.2024 in einen Schuppen "Am Markt" ein, indem sie ein Vorhängeschloss beseitigten. Anschließend entwendeten sie aus dem Schuppen ein nicht abgeschlossenes Mountainbike der Marke "Haibike" im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - E-Scooter aus Fahrradkeller einer Schule entwendet

Am 28.10.2024 gegen 13:00 Uhr wurde ein E-Scooter im Wert von wenigen hundert Euro aus dem Fahrradkeller einer Uelzener Schule entwendet. Die jugendliche Geschädigte konnte den Dieb noch vor dem Eintreffen der Polizei auf ihrem E-Scooter sichten. Bei der anschließenden Kontrolle der Polizei wurde ein 16-Jähriger auf dem Fahrzeug angetroffen und überprüft. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Polizei misst Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße 4

Am Nachmittag des 28.10.2024 führte die Polizei eine Stunde lang eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4, auf Höhe "Hoystorfer Berg", durch. Dabei wurden bei erlaubten 80km/h drei Verstöße festgestellt. Den Höchstwert erreichte ein 52-Jähriger, welcher mit seinem Fahrzeug mit 112 km/h gemessen wurde.

Ebstorf - Parkplatzunfall - Verursacher entfernt sich - Hinweise gesucht

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Georg-Marwede-Straße während der Öffnungszeiten nach Zeugen. Am 28.10.2024 gegen 12:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem abgestellten blauen Smart. Der Sachschaden am hinteren Kotflügel des Smarts beträgt 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Hanstedt - Landesstraße bis in die Morgenstunden voll gesperrt

Ein LKW kam am 28.10.2024 gegen 21:45 Uhr auf der Landesstraße 233 zwischen Bardenhagen und Velgen rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie der Schutzplanke und angrenzenden Bäumen. Die Landesstraße 233 war bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Uelzen - Einbruch in Betriebsgebäude

In ein Betriebsgebäude in der Nordallee brachen derzeit Unbekannte in der Nacht zum 29.10.2024 ein. Dabei schlugen sie zwei Fensterscheiben ein und verschafften sich im Gebäude Zutritt zu den Räumlichkeiten. Es wurden nach ersten Erkenntnissen Kupfer und andere Metalle entwendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe beträgt voraussichtlich mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Frau stiehlt Nahrungsmittel - Mitarbeiterin hält Täterin auf

Eine Frau betrat am 28.10.2024 gegen 15:30 Uhr einen Supermarkt in der Hauenriede. Dort entwendete sie Nahrungsmittel im Wert von etwas über 10 Euro. Anschließend wurde sie von einer Mitarbeiterin am Ausgang des Supermarktes aufgehalten. Im Rucksack der Frau wurde das Diebesgut aufgefunden und wieder ausgehändigt. Die Frau schaffte es anschließend den Supermarkt vor Eintreffen der Polizei zu verlassen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

