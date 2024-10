Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Zwei Brände am Sonntagabend ++ sich in unverschlossenen Pkw bedient - 41-Jähriger im Visier ++ Einbruch in Supermarkt - Über das Dach eingestiegen ++ Über Terrassentür eingebrochen ++

Lüneburg

Lüneburg

Amt Neuhaus OT Laave - Zwei Brände am Sonntagabend

Die Polizei ermittelt aufgrund zweier Brände am Sonntagabend, 27.10.2024, in der Ortschaft Laave. Dabei brannte zunächst gegen 19:30 Uhr eine Scheune in der Lübtheener Straße. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern und das Feuer löschen. Nach ersten Feststellungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Wenige Stunden später gerieten aus Bislang ungeklärter Ursache diverse Rundballen auf einem Feld an der Tripkauer Straße in Brand. Die angrenzenden Gebäude blieben durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr unbeschädigt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Aufgrund diverser Brände im Bereich Amt Neuhaus in der Vergangenheit überprüft die Polizei mögliche Zusammenhänge und hat die Ermittlungen weiter intensiviert. ++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Handorf/Bardowick - sich in unverschlossenen Pkw bedient - mit EC-Karte Geld abgehoben - 41-Jähriger als Täter im Visier

Zu mehreren weiteren "Einschleichern" in Pkw kam es im Verlauf des Wochenendes in Handorf und Bardowick. In der Nacht zum 27.10.24 hatte sich ein bereits polizeibekannter 41-Jähriger u.a. in zwei auf dem Hof bzw. der Auffahrt abgestellte unverschlossene Pkw Mercedes GLC und VW Touran geschlichen in einem Fall eine Geldbörse u.a. mit einer EC-Karte mitnehmen können. Mit der EC-Karte hob der Lüneburger noch am Wochenende Bargeld ab bzw. kauft an einer Tankstelle in der Region ein. Die Polizei ermittelt.

Embsen, OT. Oerzen - verunfallt und gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen erlitt eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot in den Mittagsstunden des 27.10.24 Im Dorfe. Die 20-Jährige war gegen 12:00 Uhr auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Pkw Peugeot überschlug sich. Die junge Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Lüneburg - Leichtkraftradfahrerin stürzt - leicht verletzt

Eine aufgeplatzte Lippe und Schürfwunden erlitt eine 18 Jahre alte Leichtkraftradfahrerin in den Morgenstunden des 28.10.24 im Kreisverkehr Soltauer Straße. Bei einem Bremsmanöver geriet ihre 125er gegen 07:30 Uhr ins Rutschen, so dass die Heranwachsende stürzte. Sie wurde zu Fuß zum Klinikum begleitet. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro.

Deutsch Evern - Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Zu einer Kollision zwischen einem 19 Jahre alten Radfahrer und einem Pkw kam es in den Morgenstunden des 28.10.24 im Wandelfeld. Eine 64 Jahre alte Fahrerin war gegen 06:30 Uhr mit ihrem Pkw von einem Grundstück gefahren und touchierte dabei den Radfahrer, der verbotswidrig auf dem Fußweg fuhr. Der 19-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von gut 1.200 Euro.

Lüneburg - Kollision zwischen Leichtkraftrad und Pkw - Heckscheibe durchschlagen - verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 17 Jahre alte Leichtkraftradfahrerin in den Morgenstunden des 28.10.24 auf der Kreisstraße 46 - Hamburger Straße. Die 17-Jährige hatte gegen 07:30 Uhr von Bardowick in Richtung Lüneburg in Höhe der Bernsteinstraße zu spät wahrgenommen, dass ein Pkw Renault vor ihr bremste. Die Jugendliche fuhr und durchschlug dabei auch die Heckscheibe des Pkw. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Lüneburg - Entwendetes Leichtkraftrad - Mann flüchtet vor Polizei

Im Zeitraum vom 11.10.2024 bis zum 18.10.2024 wurde ein Leichtkraftrad der Marke Honda aus einer Garage im Hasenburger Weg entwendet. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug mit den originalen Kennzeichen am 26.10.2024 gegen 04:30 Uhr von der Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Ilmenaugarten fahren sehen. Als die Polizei den Fahrer aufforderte anzuhalten, erhöhte dieser schlagartig die Geschwindigkeit und flüchtete über einen Fußweg. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der junge Mann mit schwarzen Haaren und dunkler Jacke nicht wieder angetroffen werden. Die Polizei Lüneburg sucht nach Hinweisen und nimmt diese unter 04131-8306-2215 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Jameln - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am 28.10.2024 gegen 09:15 Uhr ein Kleinkraftrad, welches auf der Bundesstraße 248 zwischen den Ortschaften Grabow und Platenlaase fuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der 60 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wustrow - Über Terrassentür eingebrochen - Wertgegenstände entwendet

Unbekannte hebelten im Zeitraum vom 26.10.2024 bis zum 27.10.2024 die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße auf. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und suchten nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Kosmetik, elektronische Artikel, Schmuck und Alkohol. Der Gesamtwert des Diebesgutes ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Mehrere PKW zerkratzt

Im Zeitraum vom 25.10.2024 bis zum 27.10.2024 wurden mehrere Fahrzeuge mit einem derzeit unbekannten Gegenstand zerkratzt. In der Gartenstraße war ein Mercedes sowie ein Peugeot betroffen. Zusätzlich wurde die Motorhaube eines Firmenfahrzeugs in der Albrecht-Thaer-Straße beschädigt. Die Schadenssummen liegen jeweils bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Supermarkt - Über das Dach eingestiegen - Tabakwaren und Bargeld entwendet

Über das Dach brachen derzeit Unbekannte außerhalb der Öffnungszeiten in einen Supermarkt in der Nordallee ein. Dabei verschafften sie sich im Zeitraum vom 26.10.2024 bis zum 28.10.2024 über das Dach Zutritt zum Gebäude. Dort entwendeten sie Tabakwaren und Bargeld im Wert von einigen tausend Euro. Zusätzlich entstand entsprechender Sachschaden am und im Objekt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

