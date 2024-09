Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter belästigt zwölfjähriges Mädchen in Linienbus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Innenstadt in einem Linienbus in Kassel von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Das Kind hatte sich daraufhin im Bus umgesetzt und sich zwei Frauen, die ebenfalls Fahrgäste waren, anvertraut. Zuhause berichtete die Zwölfjährige ihrer Mutter von dem Geschehnis, woraufhin am gestrigen Abend eine Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Die beiden Frauen im Bus sind bislang nicht bekannt. Sie werden nun von der Polizei als Zeuginnen gesucht. Auch weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Der Vorfall hatte sich gegen 18:15 Uhr in einem Linienbus ereignet, der von der Kasseler Innenstadt in Richtung Forstfeld fuhr. Laut dem Mädchen saß sie auf einem Viererplatz am Fenster, als sich der Mann, der in der Mauerstraße eingestiegen war, neben sie setzte. Während der Fahrt hatte er sie in Höhe des Sterns am Oberschenkel angefasst und gestreichelt, so die Zwölfjährige, die die Hand des Mannes daraufhin von ihrem Bein nahm und sich in den hinteren Bereich des Busses umsetzte. Dort erzählte sie den beiden Frauen, dass sie von dem anderen Fahrgast belästigt worden war. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Täter am Platz der Deutschen Einheit ausgestiegen. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, ca. 1,90 Meter groß, etwas kräftigere Statur, bräunlich-rötlicher Teint, kurze dunkle Haare und kurzer Bart, asiatisches Erscheinungsbild, trug ein T-Shirt, eine Hose und eine Jacke, alles in schwarz, sowie einen bunten Rucksack.

Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung werden beim Zentralkommissariat Fokus des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die beiden Frauen aus dem Bus sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell