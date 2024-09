Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubopfer läuft hilfesuchend auf Streife zu: Zwei festgenommenen Tatverdächtigen droht nun U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es in der Schillerstraße in Kassel zu einem Straßenraub auf einen 36-jährigen Mann aus Borken (Hessen). Die zwei mutmaßlichen Täter konnten kurz nach der Tat in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Unter einem geparkten Minicar fanden die Polizisten auch das erbeutete Handy des Opfers, das von den Tatverdächtigen offenbar kurz vor ihrer Festnahme weggeworfen worden war. Die beiden bereits polizeibekannten Männer mit tunesischer Staatsangehörigkeit, ein 30-Jähriger ohne Wohnsitz und ein 25-Jähriger, der in einer Flüchtlingseinrichtung im Schwalm-Eder-Kreis lebt, sollen am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Wie die Streife des Reviers Nord berichtet, befanden sie sich gegen 2:15 Uhr in der Unteren Königsstraße, als das Opfer wild gestikulierend auf sie zulief. Der 36-Jährige teilte den Polizisten aufgeregt mit, dass er soeben in der Schillerstraße überfallen wurde. Einer der Täter habe ihn unvermittelt mehrfach geschlagen, bis er zu Boden ging, während der Komplize das Ganze mit seinem Handy gefilmt haben soll. Nach weiteren Schlägen gegen den Kopf gelang es dem Opfer zu flüchten, allerdings hatten die Räuber seinen Rucksack und sein Mobiltelefon an sich genommen, sodass er keine Hilfe rufen konnte. Glücklicherweise traf der leicht verletzte 36-Jährige nur kurze Zeit später auf die Streife, die die beiden beschriebenen Tatverdächtigen nur wenige Augenblicke später in der Jägerstraße entdeckte und festnahm. Sie sitzen seitdem im Polizeigewahrsam. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen, bei denen auch das Handy des 25-Jährigen hinsichtlich eines möglichen Tatvideos ausgewertet wird, werden beim Kommissariat 35 geführt.

