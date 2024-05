Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kiel Hasseldieksdamm - Feuer im Pflegeheim

Kiel (ots)

Kiel, Am Wohld, 30.05.2024 - Gegen 22:22 Uhr gingen bei der Integrierten Regionalleitstelle Mitte der Berufsfeuerwehr Kiel zwei Notrufe ein, die ein Feuer in einem Altenpflegeheim meldeten. Die Anrufer berichteten, dass es in einem Zimmer brenne, Flammen sichtbar seien und die Fensterscheiben bereits geplatzt wären.

Aufgrund dieser Meldung wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften zum Einsatzort entsandt. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stellte sich glücklicherweise heraus, dass lediglich ein bereits gelöschter Kassettenrecorder gebrannt hatte. Das Pflegepersonal hatte den Entstehungsbrand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher löschen können. Dabei kam es jedoch zu einer Rauchgasinhalation, die eine ambulante Versorgung durch den Kieler Rettungsdienst erforderlich machte. Vorsorglich wurden drei Personen in Kieler Krankenhäuser transportiert, um dort weiterbehandelt zu werden.

Nachdem die Ersthelfer und der Wohnungsinhaber medizinisch versorgt waren, wurden Belüftungsmaßnahmen im betroffenen Bereich durchgeführt und mithilfe einer Wärmebildkamera nach Brandrückständen gesucht.

Im Einsatz waren die Hauptwache, unterstützt durch die Ostwache, die Freiwillige Feuerwehr Russee, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleitdienst der Berufsfeuerwehr. Insgesamt waren 37 Feuerwehr- und Rettungskräfte mit 17 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Gesamtdauer des Einsatzes betrug 60 Minuten.

