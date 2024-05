Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brandeinsatz in Kiel Südfriedhof - 3 verletzte Personen

Kiel (ots)

Am Dienstag, den 27.05.2024 gegen 17.40 Uhr, wurde durch mehrere Notrufe ein Feuer auf einem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kiel Südfriedhof gemeldet. Aufgrund der Anrufe wurde umgehend der Löschzug der Hauptwache mit Unterstützung der Ostwache alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Durch umsichtiges Handeln der Bewohner des Hauses, die erste Löschmaßnahmen vorgenommen hatten, konnte das Feuer auf den Balkon beschränkt werden. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung über die Drehleiter ein und ein Trupp erkundete das Gebäude unter Atemschutz. Alle Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten und waren schon vor dem Gebäude. 5 Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und insgesamt mussten 3 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus transportiert werden. Das Feuer war innerhalb kürzester Zeit gelöscht und das Haus wurde im Anschluss belüftet. Zwischendurch wurden durch die Feuerwehr noch 2 Meerschweinchen und 1 Hund aus den Wohnungen gerettet, die aber alle unverletzt waren und an ihre Eigentümer übergeben werden konnten. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für ca. 1,5 Stunden vor Ort.

