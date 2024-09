Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste Schwestern aus Kassel dank Hinweis aus Bevölkerung wohlbehalten wieder da

Kassel (ots)

Kassel:

Die vermissten 12 und 13 Jahre alten Schwestern aus Kassel, zu deren Suche die Kasseler Polizei am Dienstag eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, sind wohlbehalten wieder da. Sie konnten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am gestrigen Mittwochabend durch eine Polizeistreife in einer Straßenbahn in Kassel angetroffen und in Obhut genommen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Mädchen wird daher zurückgenommen. Hinweise auf Straftaten haben sich nicht ergeben.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach den Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, die Fotos der Mädchen sowie personenbezogene Daten soweit wie möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

