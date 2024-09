Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall in Kassel-Helleböhn: Heinrich-Schütz-Allee aktuell voll gesperrt

Kassel (ots)

Kassel-Helleböhn: Aktuell ist die Heinrich-Schütz-Allee in Höhe der Leuschnerstraße nach einem schweren Verkehrsunfall voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Es wird geraten, den Bereich zu umfahren. Den ersten Mitteilungen der am Unfallort eingesetzten Streifen zufolge, ist dort gegen 16 Uhr eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst und dabei offenbar lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde. Aufgrund des Unfalls und der Arbeiten des Gutachters bleibt die Heinrich-Schütz-Allee weiterhin voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist derzeit noch nicht absehbar.

