Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach gefährlicher Alkoholfahrt mit 2,1 Promille: Autofahrer dank Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein 47-Jähriger am gestrigen Dienstagabend nach einer gefährlichen Trunkenheitsfahrt in Kassel-Bettenhausen von der Polizei festgenommen werden konnte. Glücklicherweise war hierbei niemand zu Schaden gekommen. Der Zeuge hatte gegen 19 Uhr gesehen, wie der Mann, der zuvor an der Kasse eines Discounters in der Ochshäuser Straße in Kassel hinter ihm gestanden und stark nach Alkohol gerochen hatte, auf dem Parkplatz auf dem Fahrersitz eines geparkten Autos Platz nahm und losfuhr. Sofort alarmierte er die Polizei und folgte dem Peugeot mit seinem eigenen Fahrzeug. Da er an dem Wagen dranblieb und der Polizei laufend den Standort durchgab, konnte eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Ost den 47-Jährigen nur kurze Zeit später festnehmen, nachdem er in der Söhrestraße angehalten hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab über 2,1 Promille, weshalb die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicherstellten und den Mann zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle nahmen. Außerdem räumte der Festgenommene ein, dass er gar keinen Führerschein hat. Der 47-Jährige aus Kassel muss sich daher nun neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

