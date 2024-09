Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall auf Parkplatz von Ärztehaus in Baunatal: Unbekannter Zeuge gesucht, der ausparkenden Seat-Fahrer ansprach

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Nach einem Unfall zwischen zwei Pkw auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in Baunatal am gestrigen Dienstagmorgen suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei einen bislang unbekannten Zeugen, der den mutmaßlichen Verursacher noch vor dem Zusammenstoß angesprochen haben soll. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall in der Elgershäuser Straße gegen 10:15 Uhr ereignet. Nach Schilderung einer 87-jährigen Frau aus Baunatal wollte sie zu dieser Zeit mit ihrem VW in eine Parklücke fahren, aus der ein Seat ausparkte. Während sie wartete, sei der andere Pkw beim Rangieren schließlich gegen ihr stehendes Fahrzeug gestoßen. Der Fahrer des Seat, ein 84-jähriger Mann aus Baunatal, war nach einem kurzen Gespräch mit der VW-Fahrerin zunächst einfach weggefahren, kehrte aber nach wenigen Minuten an die Unfallstelle zurück. Er gab gegenüber den Polizisten an, dass er nichts falsch gemacht und die VW-Fahrerin den Unfall verursacht habe. Dennoch wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 84-Jährigen ermittelt.

Nach Angaben der 87-Jährigen hatte der unbekannte Zeuge den Seat-Fahrer beim Ausparken angesprochen und darauf hingewiesen, dass er zu dicht an den wartenden VW heranfuhr. Dieser Mann sowie weitere Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

