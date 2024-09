Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Heinrich-Schütz-Allee: 75-Jährige lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am gestrigen Mittwoch, um 16:49 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5867592 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Kassel-Helleböhn: Bei dem Unfall, der sich am gestrigen Mittwochnachmittag in der Heinrich-Schütz-Allee in Kassel ereignete, ist eine 75 Jahre alte Frau aus Kassel lebensgefährlich verletzt und ihr Hund getötet worden. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des zuständigen Polizeireviers Süd-West ergaben, hatte die 75-Jährige gegen 16 Uhr zu Fuß mit ihrem Hund die Fahrbahn der Heinrich-Schütz-Allee überquert. Zu dieser Zeit bog eine 66-jährige Autofahrerin aus Kassel von der Ausfahrt des Grundstücks eines Mehrfamilienhauses, das unterhalb der Leuschnerstraße liegt, nach links in die Heinrich-Schütz-Allee in Richtung Korbacher Straße ein. Dabei erfasste die Autofahrerin mit ihrem Pkw die Fußgängerin und deren Hund, die die Fahrbahn in Richtung des Mehrfamilienhauses überquerten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Aufgrund des Unfalls musste die Heinrich-Schütz-Allee im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell