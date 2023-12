Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche auf der Marienburger Höhe - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt seit Dienstag (12.12.2023) dieser Woche zu zwei vollendeten Einbrüchen und einem Einbruchversuch auf der Marienburger Höhe. Die Taten ereigneten sich jeweils zwischen dem 11. und 12. Dezember im Bereich Liebfrauenkirchplatz, am Samelsonplatz sowie in der Marienburger Straße. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

Am Liebfrauenkirchplatz war eine Kindertagesstätte betroffen. Zwischen 18:30 Uhr abends und 05:15 Uhr morgens verschafften sich unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Tür Zugang in die Räumlichkeiten, die anschließend nach Diebesgut durchsucht wurden. Dabei richteten die Eindringlinge weiteren Sachschaden an, indem sie u.a. Schränke und Behältnisse aufhebelten.

Bei einem weiteren Einbruch stiegen die Täter, zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr, durch ein Fenster in ein Gebäude des Samelson-Campus ein. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt. Eine genaue Schadenaufstellung steht noch aus.

In der Marienburger Straße kam es auf dem Gelände eines Sportvereins zu einem Einbruchversuch in die dortige Gaststätte. Hierbei hebelten die Täter an mehreren Fenstern herum. Zu einem Eindringen in die Räume kam es nicht. Der Tatzeitraum liegt in dem Fall zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15:30 Uhr.

Zusammenhänge zwischen den Delikten können derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Jegliche Hinweise, die zur Aufklärung der Taten beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell