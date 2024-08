Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahrausweisautomat im Bahnhof Bad Bevensen aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Bad Bevensen, 22.08.2024 / 01:46 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag am Bahnhof Bad Bevensen einen Fahrausweisautomaten der Metronom Eisenbahngesellschaft aufgebrochen und die Geldkassette entwendet.

Gegen 01:54 Uhr meldeten Zeugen, dass es auf Gleis 1 des Bahnhofs in Bad Bevensen zu einem Aufbruch eines Fahrkartenautomaten gekommen sei. Sie haben eine Frau und zwei Männer beobachten können, die nach der Tat zu einem nahe gelegenen Parkplatz gelaufen, in ein Fahrzeug gestiegen und in unbekannter Richtung gefahren seien.

Die für die Ermittlungen zuständige Bundespolizei wurde durch Beamte der Polizei Lüneburg bei der Spurensicherung am Tatort unterstützt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Tatwerkzeug um einen Kuhfuß gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um weitere Zeugenhinweise: Die Männer sollen ca. 185 cm groß und von sportlicher bzw. kräftiger Statur sein. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Kleidung sowie eine schwarze Maske im Gesicht. Die Frau soll blondes Haar haben, von schlanker Statur, ca. 170 cm groß und ca. 25 Jahre alt sein. Sie trug zur Tatzeit helle Kleidung und hatte eine Kapuze aufgesetzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Passat gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Telefonnummer: 0421 / 16299 - 7777 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell